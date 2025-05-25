«Пари НН» встретится с «Сочи» в стыковых матчах за выход в РПЛ

Российский футбольный союз опубликовал расписание стыковых матчей за право выступать в МИР РПЛ в сезоне 2025/2026. Согласно информации пресс-службы РФС, 28 мая «Урал» на своем поле примет «Ахмат», а «Сочи» сыграет домашний матч против «Пари НН». Ответные встречи запланированы на 31 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В первоначальном списке участников стыковых матчей значился «Черноморец», занявший третье место в МЕЛБЕТ Первой Лиге. Однако клуб не получил лицензию для выступления в Премьер-лиге, поэтому его место в стыковых матчах занял «Сочи».

Лия Пацан