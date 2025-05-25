ГИБДД разрешает водителям использовать нешипованную резину зимой

Водители имеют право использовать шины без шипов в декабре, январе и феврале. Так в ГИБДД ответили на запрос главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установление требования о запрете эксплуатации транспортных средств категорий М1 и N1 (легковые и грузовые авто.— "Ъ"), которые не укомплектованы зимними шинами, в зимний период обусловлено спецификой их использования с учетом погодных и температурных условий, а также свойствами материалов изготовления и конструктивных особенностей. При этом нормативные правовые акты не ограничивают использование в зимний период всесезонных и нешипованных зимних шин»,— говорится начальника ГИБДД Михаила Черникова (цитата по ТАСС).

В ведомстве уточнили, что вопросы применения зимних шин не требуют внесения изменений. Вопрос достаточно урегулирован, считают в ГИБДД. Запрос господина Нилова начальнику ГИБДД включал предложение разрешить использование летней резины в зимний период «в связи с аномальными погодными условиями» в Москве, Московской области и других регионах.

Екатерина Отрашкевич