На Ставрополье стартовал Кавказский инвестиционный форум 2025

Кавказский инвестиционный форум 2025 стартовал 25 мая в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава регионального министерства экономического развития Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Доронин / t.me Фото: Антон Доронин / t.me

По словам министра, в течение трех дней форум посетят свыше 6 тыс. человек. Программа мероприятия предусматривает подписание соглашений с ведущими российскими компаниями, встречи с иностранными партнерами и установление новых экономических связей.

«Мы сделаем все, чтобы форум прошел на благо новых проектов и успешных инициатив»,— заявил Антон Доронин.

Ставропольский край на КИФ-2025 представят более 400 предприятий. Посетители увидят свыше 15 местных брендов.

«На 2025 продемонстрируем уникальную продукцию наших производителей: фермерские продукты, экологически чистая косметика и парфюмерия, минеральная вода из природных источников и инновационные разработки»,— сообщал ранее министр.

На выставочном стенде планируется показать потенциал Ставрополья в различных сферах: прорывные проекты, агропромышленный кластер, туристско-рекреационный комплекс и технологические решения региона.

Тат Гаспарян