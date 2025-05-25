Прокуратура контролирует проверку по факту разлива соляной кислоты под Саратовом

Вольская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП с последующим разливом соляной кислоты в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла накануне, 24 мая, в районе села Куриловка Вольского района. Там грузовая машина съехала в кювет, что привело к разливу соляной кислоты.

Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит оценить соблюдение законодательства об охране окружающей среды.

Павел Фролов