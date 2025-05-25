В Краснодаре пожарная машина столкнулась с троллейбусом, пострадал ребенок
Десятилетняя девочка пострадала при столкновении пожарной машины с троллейбусом на пересечении улиц Мира и Митрофана Седина. Об этом сообщают в пресс-службе городского УМВД.
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Авария произошла 24 мая около 21:00. Предварительно установлено, что пожарный автомобиль под управлением 39-летнего водителя при въезде в гараж не обеспечил безопасность маневра и врезался в троллейбус.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей сейчас оказывают необходимую помощь.
По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.