Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре пожарная машина столкнулась с троллейбусом, пострадал ребенок

Десятилетняя девочка пострадала при столкновении пожарной машины с троллейбусом на пересечении улиц Мира и Митрофана Седина. Об этом сообщают в пресс-службе городского УМВД.

Фото: https: / t.me / mvd23krasnodar

Фото: https: / t.me / mvd23krasnodar

Авария произошла 24 мая около 21:00. Предварительно установлено, что пожарный автомобиль под управлением 39-летнего водителя при въезде в гараж не обеспечил безопасность маневра и врезался в троллейбус.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей сейчас оказывают необходимую помощь.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Лия Пацан

Новости компаний Все