Конкурс на разработку проекта реставрации Органного зала объявлен в Красноярске

Красноярская филармония объявила торги на разработку научно-проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Римско-католический костел. Псевдоготика» на ул. Декабристов. Информация об этом размещена на портале «ЕИС Закупки». Стартовая цена — 18 млн 145 тыс. руб. Победителя определят 11 июня.

В здании красноярского костела расположен Органный зал филармонии на 180 мест. Победитель конкурса должен провести все необходимые инженерные и археологические изыскания, получить одобрение госэкспертизы и разработать эскизный проект реставрации. Здание планируется оснастить высокоскоростным интернетом, IP-телевидением и системой видеонаблюдения. Согласно конкурсной документации, на фасаде будут установлены скульптуры апостолов и Христа.

Выполнить проектные работы необходимо до 28 февраля 2026 года.

Римско-католический костел был построен в Красноярске в 1911 году архитектором Владимиром Соколовским. Общая площадь здания составляет 588,4 кв. м, площадь земельного участка — 0,2 га. В 1983 году в здании был установлен орган, специально произведенный для него на чешской фабрике Rieger-Kloss. Костел вошел в перечень объектов, которые необходимо реконструировать к 400-летию Красноярска.

Михаил Кичанов