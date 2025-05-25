Проект реконструкции Кафедрального собора в Перми получил положительное заключение

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Кафедрального собора в Перми, разработанный ООО «Вайт Хилл». Об этом сообщает Business Class.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Собор построен в 1820 годах и до революции принадлежал епархии. С 1932 года в здании размещалась Пермская художественная галерея. После освобождения помещений началась разработка проектно-сметной документации на реставрацию (реконструкцию) собора.

Краевые власти выделили Пермской епархии РПЦ субсидию на реконструкцию Спасо-Преображенского кафедрального собора. Епархия будет получать ежегодно по 205 млн руб., из них 85 млн зарезервировано на реконструкцию здания Кафедрального собора в Перми. Общая стоимость реконструкции может превысить 500 млн руб. Реконструкция продлится до 2027 года.