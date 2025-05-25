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обновлено 10:57

Проект реконструкции Кафедрального собора в Перми получил положительное заключение

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Кафедрального собора в Перми, разработанный ООО «Вайт Хилл». Об этом сообщает Business Class.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Собор построен в 1820 годах и до революции принадлежал епархии. С 1932 года в здании размещалась Пермская художественная галерея. После освобождения помещений началась разработка проектно-сметной документации на реставрацию (реконструкцию) собора.

Краевые власти выделили Пермской епархии РПЦ субсидию на реконструкцию Спасо-Преображенского кафедрального собора. Епархия будет получать ежегодно по 205 млн руб., из них 85 млн зарезервировано на реконструкцию здания Кафедрального собора в Перми. Общая стоимость реконструкции может превысить 500 млн руб. Реконструкция продлится до 2027 года.

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