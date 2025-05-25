В Татарстане создана рабочая группа для разработки законодательства в сфере местного самоуправления. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане создали рабочую группу для разработки законодательства в сфере МСУ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане создали рабочую группу для разработки законодательства в сфере МСУ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Межведомственную рабочую группу образовали для подготовки документов по реализации федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в рамках единой системы публичной власти». Согласно этому закону, до 1 января 2027 года субъекты РФ должны принять региональные законы, регулирующие организацию местного самоуправления.

Возглавил рабочую группу Алексей Песошин, а его зампредседателя Госсовета Татарстана — Юрий Камалтынов. Секретарем назначен министр юстиции республики Рустем Загидуллин. Членами рабочей группы стали еще 10 человек, среди них: министр финансов республики Марат Файзрахманов, заместитель премьер-министра — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и другие.

Влас Северин