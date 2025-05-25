Ижевские родители оценили расходы на выпускной 11-классника в 17,5 тысяч рублей

Расходы на организацию выпускного для одиннадцатиклассников в Ижевске оценили в среднем в 17,5 тыс. руб. на одного ученика, следует из опроса родителей от сервиса SuperJob. Для девятиклассников показатель ниже — 13 тыс. руб. Для сравнения, в Москве показатели в среднем составляют 23 и 15 тыс. руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Другой затратной статьей бюджета родители назвали покупку одежды для выпускника. Наряд для девятиклассника оценили в 15,5 тыс. руб. Для одиннадцатиклассника — в 18 тыс. руб. На праздничную одежду для выпускниц планировали потратить 14 и 21 тыс. руб. в зависимости от класса.

При этом 20% родителей девятиклассников и 16% родителей одиннадцатиклассников сообщили, что не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек указанный вариант встречается реже — только 9%.

Не все школьники планировали посетить выпускной: 8% родителей девятиклассников сообщили порталу, что их дети праздновать не будут. Среди родителей одиннадцатиклассников показатель составил 4%.

Опрос родителей выпускников девятых и одиннадцатых классов в городе проводился с 15 апреля по 20 мая.