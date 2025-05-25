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В Азове спасатели извлекли из воды тело подростка

В Азове 15-летний мальчик утонул во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось в районе Колонтаевского моста. По данным ведомства, компания подростков гуляла вдоль берега в запрещенном для купания месте. Ребята зашли в воду и один из мальчиков, поскользнувшись, упал в глубокую яму под водой и не смог выплыть. Обнаружить и достать дело смогли только спасатели.

Константин Соловьев

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