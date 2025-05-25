В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок

Следственные органы возбудили уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Поводом послужило ДТП в Александровском районе. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, вечером 23 мая, несовершеннолетний передвигался на незарегистрированным самодельном четырехколесном транспортном средстве на полевой дороге вблизи с. Тукай. Он не справился с управлением, средство опрокинулось. В результате ДТП малолетний пассажир получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Следователи детально осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы. Также проводятся иные неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Руфия Кутляева