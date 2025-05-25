Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить от должности после 25 мая
Главу Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности из-за продолжительного нахождения под арестом. По закону место башкана (главы) объявляется вакантным, если действующий глава не исполняет свои обязанности более 60 дней. Срок истекает 25 мая.
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
Евгенияч Гуцул рассказала, что такая процедура возможна только при согласии Народного собрания Гагаузии (НСГ). «Насколько я знаю, НСГ на это не пойдет»,— сказала глава автономии ТАСС.
С ней согласился председатель НСГ Дмитрий Константинов. Он объяснил, что пока глава Гагаузии не может управлять регионом, его обязанности исполняет первый заместитель. А отстранение от должности возможно лишь по решению судебной инстанции. В таком случае НСГ объявит досрочные выборы. Господин Константинов считает, что жители региона поддерживают Евгению Гуцул и выступают за ее освобождение.
Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании, фальсификации документов, а также деклараций и отчетов о финансировании. 12 мая районный суд Кишинева продлил домашний арест главы автономии до 13 июня.
О биографии Евгении Гуцул — в материале «Ъ».