Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить от должности после 25 мая

Главу Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности из-за продолжительного нахождения под арестом. По закону место башкана (главы) объявляется вакантным, если действующий глава не исполняет свои обязанности более 60 дней. Срок истекает 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Евгенияч Гуцул рассказала, что такая процедура возможна только при согласии Народного собрания Гагаузии (НСГ). «Насколько я знаю, НСГ на это не пойдет»,— сказала глава автономии ТАСС.

С ней согласился председатель НСГ Дмитрий Константинов. Он объяснил, что пока глава Гагаузии не может управлять регионом, его обязанности исполняет первый заместитель. А отстранение от должности возможно лишь по решению судебной инстанции. В таком случае НСГ объявит досрочные выборы. Господин Константинов считает, что жители региона поддерживают Евгению Гуцул и выступают за ее освобождение.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании, фальсификации документов, а также деклараций и отчетов о финансировании. 12 мая районный суд Кишинева продлил домашний арест главы автономии до 13 июня.

О биографии Евгении Гуцул — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич