Между горным и прибрежным районами Сочи запустят дополнительные электрички

Компания «Кубань экспресс-пригород» с 1 июня 2025 года запускает дополнительные электрички между горным и прибрежным районами Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы перевозчика, новые пригородные поезда будут курсировать на участке Роза Хутор — Имеретинский курорт. «С 1 июня 2025 года на участке Роза Хутор – Имеретинский курорт назначаются дополнительные пригородные поезда»,— сообщает компания.

Состав №6040/6039 из Розы Хутор будет отправляться ежедневно в 12:48 и прибывать в Имеретинский курорт в 13:24. В обратном направлении поезд №6064/6063 будет отходить в 14:00 и достигать горного курорта в 14:36.

Лия Пацан