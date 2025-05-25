Долги экс-руководства компании из КБР на 516,7 млн рублей выставлили на торги

Конкурсный управляющий ООО «Гласс Технолоджис» Артем Шульженко объявил о проведении электронных торгов по продаже прав требования с бывших руководителей компании, сумма претензий составляет 516,7 млн руб. Согласно опубликованным данным в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), предприятие, зарегистрированное в Кабардино-Балкарской Республике, реализует долговые обязательства через аукцион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион выставлено право требования денежных средств с Марины Волощук и Владимира Гаева в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия. Требование основано на постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2023 года. Марина Волощук является учредителем компании, а Владимир Гаев — генеральным директором предприятия с августа 2013 года по май 2017 года.

Торги стартуют 26 мая и продлятся до 13 августа. Предусмотрено одиннадцать периодов снижения цены. На каждом из первых десяти интервалов, длительностью 5 рабочих дней, цена будет уменьшаться на 10% от первоначальной стоимости. Минимальная цена реализации на последнем интервале составит 10 тыс. руб.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10% от цены, действующей на момент подачи заявки. Денежные средства должны поступить на расчетный счет должника не позднее окончания приема заявок в соответствующем периоде.

ООО «Гласс Технолоджис» признано банкротом согласно решению Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 2018 года. Процедуру банкротства инициировала компания «Аргус-ДВР». Поводом для судебного разбирательства стала задолженность в размере 379,4 тыс. руб., которую компания «Гласс Технолоджис» не смогло погасить. Сумма была ранее взыскана по решению Арбитражного суда Хабаровского края от 19 июня 2017 года. В рамках дела о несостоятельности ПАО «Промсвязьбанк» также направило в Арбитражный суд КБР заявление о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме почти 2 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гласс Технолоджис» зарегистрировано в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики в 2009 году. Основной вид деятельности — производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Учредителем общества является Марина Волощук. Прибыль компании за 2024 год составила 238 тыс. руб. У предприятия минусовой показатель чистых активов на 2024 год (1,8 млрд руб.).

Тат Гаспарян