В Татарстане в 2024 году уровень бедности обновил исторический минимум

Уровень бедности в Татарстане в 2024 году достиг исторического минимума, составив 3,8% от числа населения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

В Татарстане в 2024 году число жителей с доходами ниже границы бедности составило 152,1 тысяч человек. Этот показатель стал минимальным с 1995 года.

За последний год количество малоимущих снизилось на 32,7 тыс. человек, а уровень бедности уменьшился на 0,8 процентных пункта, достигнув 4,6% в 2023 году.

Для сравнения: в 2000 году уровень бедности в Татарстане достигал 33,2%, что значительно превышает текущие показатели. В 1999 году этот показатель составлял 23,8%, а в 1998 году — 19,7%.

Влас Северин