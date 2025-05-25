На Ставрополье столкнулись ВАЗ и BMW: мать с ребенком погибли

В Предгорном округе Ставропольского края произошло 24 мая около полудня дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария случилась на 26-м километре федеральной автодороги Лермонтов–Черкесск. По предварительным данным, при повороте налево автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулся с BMW. После удара отечественный автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пассажиры «ВАЗа» — 36-летняя женщина и 6-летний ребенок — скончались на месте. 28-летний водитель «семерки», житель станицы Суворовская, и два пассажира BMW были госпитализированы.

Госавтоинспекция отмечает, что погибший ребенок находился в машине без детского автокресла, что является нарушением правил дорожного движения. Установлено также, что за последние два года водитель ВАЗа четырежды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Точные обстоятельства аварии и степень ответственности участников устанавливаются.

Тат Гаспарян