Японский катер без предупреждения открыл учебную стрельбу у острова Кунашир

Патрульный катер береговой охраны Японии без предупреждения провел учения со стрельбой из пулеметов в территориальных водах у побережья острова Хоккайдо. Вблизи места учений находится остров Кунашир, который входит в состав Сахалинской области России.

Как передает NHK, инцидент произошел 23 мая. Патрульный катр сделал 66 выстрелов из пулемета. Когда экипаж судна заметил, что навигационное предупреждение для других судов не было опубликовано, учения приостановили.

Береговая охрана Японии пообещала принять меры и не допускать повторения подобных инцидентов. Там добавили, что сотрудников ведомства обяжут пройти дополнительную подготовку по вопросам безопасности.

Остров Кунашир — крупнейший в архипелаге Курильских островов. Они остаются предметом территориального спора между Россией и Японией.