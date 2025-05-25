В 2025 году в Чувашской Республике запланировано искусственное лесовосстановление и лесоразведение на площади 244,9 га. На реализацию этих мероприятий выделено 14 млн рублей из федерального бюджета. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Главы Чувашии Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году на восстановление лесов в Чувашии выделили 14 млн рублей

Фото: Виктор Веткин, Коммерсантъ В 2025 году на восстановление лесов в Чувашии выделили 14 млн рублей

Фото: Виктор Веткин, Коммерсантъ

Из общей площади 165,6 га засадят сеянцами с открытой корневой системой (ОКС), 79,3 га — с закрытой (ЗКС). Дополнение лесных культур предусмотрено на площади 509,6 га. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

В прошлом году в республике вырастили около 7 млн сеянцев, данные за текущий год станут известны в октябре.

Влас Северин