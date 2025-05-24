Движение по улице Патриса Лумумбы в Казани ограничили до конца июня

В Казани на улице Патриса Лумумбы временно ограничили движение транспорта из-за строительства теплотрассы. Ограничения будут действовать до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы ведутся на участке от дома № 37 до дома № 39. В комитете внешнего благоустройства города уточнили, что это необходимо для обеспечения безопасности и эффективности строительства.

Также в Казани вводят ограничения на движение по улицам Копылова, Челюскина, Белинского и Лядова из-за ремонта тепловода.

Влас Северин