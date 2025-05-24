В Казани временно ограничат движение на четырех улицах из-за ремонта тепловода

В Казани временно ограничивают движение на четырех улицах, дороги будут перекрыты из-за ремонта водопровода. Информация об этом опубликована в Telegram-канале администрации Ново-Савиновского и Советского районов города.

На улице Копылова частично перекроют движение с 23:00 24 мая до 5:00 25 мая. Закроется участок в направлении улицы Ленинградской, особенно в районе пересечения с улицей Побежимова. Улица Челюскина будет перекрыта с 23:00 14 июня до 5:00 15 июня рядом с домом № 8/12.

Также с 15 мая по 30 июля уже перекрыты участки от дома № 10 на улице Белинского до улицы Челюскина и от дома № 1 (корпус 1) на улице Челюскина до здания № 16 на улице Лядова, а с 12 мая по 16 июня перекрыт участок на улице Копылова в районе площади Соцгорода.

Влас Северин