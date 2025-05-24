В Татарстане мужчина погиб на пожаре в доме, куда пришел в гости

В селе Манзарас Кукморского района Татарстана произошел пожар, в результате которого погиб 44-летний мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

Пожар произошел в одноэтажном доме барачного типа на улице Молодежная, 4. Пожарные, прибывшие на место, локализовали огонь, но при разборе завалов нашли тело погибшего. По данным МЧС, мужчина пришел в гости.

Дознаватели рассматривают две основные версии: неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Влас Северин