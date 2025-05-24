Бастрыкин поручил проверить информацию о плохом состоянии дорог в чувашской деревне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жителей деревни Тиуши в Чувашской Республике. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Информационного центра СК России.

По данным из сети, дорожное покрытие в деревне находится в плачевном состоянии более 10 лет. В период осадков проезд становится невозможным, что создает угрозу для жизни и здоровья населения, включая ограничение доступа экстренных служб.

Недавно в одном из домовладений вспыхнул пожар, но пожарные не смогли вовремя добраться до места из-за плохих дорог. В результате строение было полностью уничтожено. Жители деревни неоднократно обращались в местную администрацию, но их жалобы остались без ответа.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Чувашской Республике Александру Полтинину провести проверку по этим фактам. Результаты проверки будут доложены по завершении всех мероприятий. Исполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Влас Северин