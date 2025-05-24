«Рубин» обыграл «Оренбург» в последнем матче сезона со счетом 4:2

«Рубин» обыграл «Оренбург» со счетом 4:2 в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:2.

Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и стала последней для обеих команд в этом сезоне.

Матч стартовал с быстрых голов: на 5-й минуте Дардан Шабанхаджай открыл счет, а уже на 7-й Мирлинд Даку удвоил преимущество «Рубина». Однако «Оренбург» сумел сравнять счет. Дардан Шабанхаджай вновь вывел казанцев вперед, а на 88-й минуте Богдан Йочич забил решающий четвертый гол казанской команды.

«Рубин» занял 7-е место, улучшив свой прошлогодний результат, когда команда финишировала восьмой.

Влас Северин