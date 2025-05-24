Российским вузам ограничат возможность обучать студентов на платной основе — Госдума приняла соответствующие поправки к закону «Об образовании». Предполагается, что правительство перед каждым учебным годом будет устанавливать максимальное число платных мест для всей страны, далее Минобрнауки распределит их между вузами на основе выработанных министерством же критериев, а взять льготный образовательный кредит можно будет только для обучения по специальностям, «соответствующим задачам технологического лидерства России». Директор и собственник частной общеобразовательной школы Schoolberry (г. Ейск) Светлана Резниченко считает, что для будущих студентов должна быть организована ранняя профориентация, ограничения могут сократить число молодых людей, которые хотят поступить в вуз.

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«Понятно, что у государства есть свои планы по поводу специалистов с высшим образованием. Но вряд ли будет правильным ограничивать количество платных мест в вузах. Желательно разработать систему, при которой на ту или иную специальность поступало бы определенное количество абитуриентов и после окончания вуза стало бы по ней работать. А сегодня, согласно опросу ВЦИОМ, 47% россиян не работают по той специальности, которой обучались.

В Китае и некоторых других зарубежных вузах есть такая практика, когда при поступлении будущие студенты пишут мотивационные письма, проходят интервью, после того как определились с будущей профессией. То есть они проявляют заинтересованность в получении конкретных знаний и навыков по конкретной профессии.

Стране действительно не нужно сейчас много юристов, экономистов и других популярных среди молодежи профессий. Когда молодые люди оканчивают вуз по этим специальностям, то многие в итоге не могут найти работу.

Должна быть организована ранняя профориентация, включающая в себя практику на предприятиях. Уже в старших классах дети должны иметь возможность посещать предприятия, а в школы приходили бы оттуда специалисты, которые знакомили бы ребят с будущей профессией.

Что касается ограничений льготного кредитования, то считаю его несправедливым. Стоимость обучения сейчас высокая. Не все родители могут позволить себе оплатить обучение своим детям за счет собственных средств. При этом практика показывает, что кредиты на образование пользуются спросом. Но они должны выдаваться под низкий процент и выплачиваться после того, как студент окончит учебное заведение и начнет работать.

Возможность для образования должна быть у всех, иначе мы ограничиваем людей, которые по какой-либо причине не прошли на бюджет, но хотели бы получить высшее образование».