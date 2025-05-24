В Анапе приезжая в инвалидной коляске нанесла местному жителю удар ножом в шею

Полицейские в Анапе задержали 41-летнюю приезжую из Химок, которая нанесла удар ножом местному жителю. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края

Приезжая на инвалидной коляске была задержана в результате конфликта 24 мая на улице Ленина. В ходе совместного распития спиртных напитков с местным жителем она выхватила нож и ударила оппонента в шею.

«На место происшествия незамедлительно прибыли наряды ППСП и медицинские работники. Пострадавший госпитализирован»,— говорится в сообщении.

Задержанная доставлена в отдел МВД России Анапы. Сотрудники полиции установили, что она находится в городе-курорте уже восемь месяцев и ведет асоциальный образ жизни. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Алена Воробьева