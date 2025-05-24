В Сочи последний звонок прозвенел для 10 тысяч выпускников

В школах Сочи прозвенел последний звонок для 2,3 тыс. выпускников одиннадцатых классов и 7,7 тыс. девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Во всех школах города во время праздничного мероприятия прошла акция «Самолетик будущего»: на бумажных самолетиках ребята писали свои поздравления для тех, кто заканчивает школу. Эта акция уже стала традицией, которая позволяет ученикам выразить свои пожелания и искренние слова поддержки для выпускников»,— говорится в сообщении.

Свой первый учебный год в сочинских школах завершили 7,3 тыс. первоклассников. Знания ученикам в школах курорта передают более четырех тыс. педагогов. Более 700 из них носят почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Кубани», «Почетный работник воспитания и просвещения». 750 преподавателей награждены «Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации».

В 2025 году в Сочи достроят первую школу микрорайона Соболевка. В ней будут учиться 400 школьников.

Алена Воробьева