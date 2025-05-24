Теннисист Андрей Рублев проиграл в финале турнира в Гамбурге

В финале теннисного турнира ATP в Гамбурге россиянин Андрей Рублев уступил итальянцу Флавио Коболли. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Коболли, который не был посеянным игроком. Рублев, третья ракетка турнира, не смог навязать борьбу сопернику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Андрею Рублеву 27 лет, он занимает 17-е место в мировом рейтинге и имеет 17 титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте с Анастасией Павлюченковой и выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP в составе сборной России.

Флавио Коболли, которому 23 года, одержал вторую победу на турнирах ATP. Итальянец занимает 35-е место в мировом рейтинге и на турнирах Большого шлема не проходил дальше третьего круга. Турнир в Гамбурге относится к категории ATP 500 и проводится на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет более €2,1 млн.