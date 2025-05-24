Летом в Марий Эл отдохнут почти 24 тысяч детей

В лагерях Республики Марий Эл летом отдохнут почти 24 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Всего в республике запланирована работа 204 организаций для отдыха и оздоровления детей. Среди них 19 загородных лагерей, 179 пришкольных и 6 палаточных лагерей.

Для обеспечения питания в лагерях выбраны 25 поставщиков, все из которых работали в прошлом году. Перед началом кампании Роспотребнадзор проверил их на соответствие санитарным нормам. В семи случаях выявлены нарушения, такие как необходимость ремонта и несоблюдение условий хранения. В отношении одного предпринимателя и семи должностных лиц составлены протоколы, вынесено два предупреждения и наложено шесть штрафов на сумму 50,1 тыс. руб.

В 21 загородном лагере на площади 74,7 га проведены акарицидные обработки для защиты от клещей. Работы завершены на 83% от запланированного объема.

Влас Северин