В Новороссийске фура с картофелем въехала в жилой дом

Грузовой автомобиль врезался в жилой дом в Новороссийске сегодня, 24 мая, ранним утром. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Из прицепа грузового автомобиля, который ранний утром в Восточном внутригородском районе врезался в дом, вручную выгрузили 30 тонн картофеля. Сейчас дорожные службы занимаются эвакуацией самого автомобиля»,— рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

ДТП обошлось без пострадавших. Причиной стала техническая неисправность автомобиля.

Алена Воробьева