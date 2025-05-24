Подозреваемую в поджоге отдела полиции в Петербурге доставят в Следственный комитет

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) после попытки поджога отдела полиции на улице Кораблестроителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе СК, по версии следствия, в ночь на 24 мая фигурантка подожгла 37-й отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району Петербурга, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью, от которой начался пожар. Пострадавших в результате теракта нет.

На место происшествия выехали сотрудники СКР совместно с региональным УФСБ. В настоящий момент там проводятся следственные действия. Подозреваемая задержана и ближайшее время будет доставлена на допрос в Следственный комитет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по словам 37-летней фигурантки, пойти на поджог подразделения полиции ей рекомендовал неизвестный, утверждавший, что таким образом она сможет решить проблемы с оформленными на нее мошенниками кредиты и избежать уголовной ответственности.

Андрей Цедрик