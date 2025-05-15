В 2025 году в Сочи достроят первую школу микрорайона Соболевка

В микрорайоне Соболевка Хостинского района Сочи близится к завершению строительство первой школы. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Сейчас в пяти корпусах учебного заведения заканчиваются фасадные работы и монтаж окон. Значительная часть инженерных сетей уже готова, установлена собственная котельная.

Власти приняли ключевые решения по организации транспортной доступности нового объекта. Рядом со школой отремонтируют участок дороги, обустроят тротуар, установят новые остановки и продлят два автобусных маршрута.

«Строительство школы планируем завершить в этом году. Она станет первой в микрорайоне, здесь будут учиться и развиваться четыреста наших детей»,— отметил мэр Сочи.

Необходимость в образовательном учреждении возникла из-за активной застройки территории в последние годы. В трех из пяти возведенных корпусах завершается прокладка коммуникаций. Подводящие трубопроводы модернизируют с увеличением мощности.

Учебное заведение оснастят всем необходимым оборудованием согласно современным образовательным стандартам. Особое внимание уделят благоустройству территории и организации безопасного движения транспорта.

Новая школа, рассчитанная на учащихся всех параллелей, существенно разгрузит общеобразовательные учреждения поблизости, в частности лицей №22, а также школы №13 и №14.

Мария Удовик