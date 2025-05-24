Двое несовершеннолетних напали на пожилого жителя Краснодара

В Краснодаре сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Противоправные действия были зафиксированы в видеопубликации, которую сотрудники полиции выявили в социальных сетях. Двое несовершеннолетних в поселке Краснодарский города Краснодара толкнули и ударили кирпичом пожилого прохожего.

«Сотрудниками полиции установлены мальчики 13 и 17 лет, оба состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних отдела полиции поселка Калинино УМВД России по Краснодару. Сотрудниками полиции инициировано проведение проверки»,— говорится в сообщении..

Полицейские устанавливают обстоятельства нападения. После окончания разбирательства действиям несовершеннолетних будет дана правовая оценка.

Алена Воробьева