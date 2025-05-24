В поселке Краснодарском СКР расследует хулиганские действия подростков

Следственный комитет России по Краснодарскому краю инициировал проверку группы подростков, предположительно совершивших неправомерные действия против жителей поселка Краснодарского. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, несовершеннолетние совершают хулиганские поступки и применяют силу в отношении жителей поселка Краснодарского.

Руководитель Следственного комитета по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял расследование под контроль. По итогам проверочных мероприятий будет вынесено процессуальное решение.

Алина Зорина