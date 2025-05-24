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В поселке Краснодарском СКР расследует хулиганские действия подростков

Следственный комитет России по Краснодарскому краю инициировал проверку группы подростков, предположительно совершивших неправомерные действия против жителей поселка Краснодарского. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, несовершеннолетние совершают хулиганские поступки и применяют силу в отношении жителей поселка Краснодарского.

Руководитель Следственного комитета по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял расследование под контроль. По итогам проверочных мероприятий будет вынесено процессуальное решение.

Алина Зорина

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