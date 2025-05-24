ФК «Сочи» проиграл «Черноморцу»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках заключительного 34-го тура Первой лиги в Новороссийске уступил местному «Черноморцу». Встреча закончилась со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очного противостояния между «Сочи» и «Черноморцем» сыграно два официальных матча. Одна победа на счету сочинцев, другую встречу оставили за собой новороссийцы. Команда из Новороссийска, как и «Сочи», продолжает борьбу за выход в российскую Премьер-лигу. Эта встреча должна была расставить все по своим местам.

На 36-й минуте противостояния защитник «Сочи» Павел Маслов открыл счет. В одной из следующих атак хозяева восстановили паритет, когда отличился Павел Горелов. На 77-й минуте вышедший на замену полузащитник «Черноморца» Антон Антонов точным ударом принес победу своей команде. В итоге поражение «Сочи со счетом 1:2.

После 34 матчей в Первой лиге сочинские футболисты заработали 57 очков и заняли пятое место в турнирной таблице. «Черноморец» по итогам чемпионата набрал 64 очка и расположился на третьей строчке.

Евгений Леонтьев