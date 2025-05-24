В Кабардино-Балкарии «последний звонок» услышат более 16 тысяч выпускников

В Кабардино-Балкарии в 2025 году «последний звонок» прозвенит для 11282 девятиклассников и 5087 одиннадцатиклассников. Как сообщает администрация главы республики, свыше 16 тыс. выпускников КБР примут участие в торжественных мероприятий.

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В 9 классах ОГЭ стартовали 21 мая – с иностранных языков. ЕГЭ у 11 классов начались 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. Кампания ОГЭ будет длится по 2 июля, а ЕГЭ – по 4 июля, говорится в сообщении.

Андрей Пугачев