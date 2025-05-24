Новороссийский «Черноморец» завершил матч с «Сочи» со счетом 2:1

ФК «Черноморец» одержал победу в матче с командой «Сочи» со счетом 2:1. Об этом сообщает Telegram-канала новороссийского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

«Мы сегодня победили!»,— говорится в сообщении.

Голы сочинским футболистам на стадионе «Центральный» забили Павел Горелов и Антон Антонов. Со стороны «Сочи» гол забил Павел Маслов.

Перед заключительным матчем сезона новороссийские болельщики провели автомобильный заезд в поддержку команды. В комментариях Telegram-канала футбольного клуба они переживают по поводу отсутствия у команды домашней арены, которая соответствует требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ). «Черноморец» ведет переговоры с собственниками стадиона в Краснодарском крае для участия в РПЛ.

Алена Воробьева