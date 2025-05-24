Эксперт поддержал изменения вокруг Кунгурской ледяной пещеры

Один из старейших пермских экспертов в сфере туризма, основатель турфирмы «Валида Елена Шперкина прокомментировала последние изменения вокруг Кунгурской ледяной пещеры. Напомним, 16 мая комиссия Роснедр приняла решение отозвать лицензию у оператора объекта – ООО «Сталамит-Экскурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шперкина.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Елена Шперкина.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Вы помните, какой она была раньше? Сталагмиты – выше человеческого роста, огромные сталактиты, блестящий лед вокруг. Отзывы гостей — Вау! – написала госпожа Шперкина на своей странице в ВК. – Сейчас даже в сезон такого уже нет. И все сложнее объяснять гостям, почему пещера ледяная. И, наверное, научному сообществу давно пора всерьез заняться проблемой происходящих изменений в нашей природной достопримечательности».

По мнению эксперта, «пещера не должна рассматриваться как источник обогащения, она должна оставаться природным памятником для нас, наших детей и следующих поколений». Она считает позитивным моментом что на эту проблему обратили внимание органы государственной власти и решили навести порядок: «Правильно, что этим займутся специалисты природного парка « Пермский», и мы будем гордится нашим восьмым чудом света России».

Напомним, на минувшей неделе комиссия Роснедр приняла решение прекратить право ООО на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещеру. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения. После этого компания объявила, что прекращает экскурсии по территории памятника природы.