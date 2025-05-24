Том ям встраивается в культурный код

В магазинах, на маркетплейсах, в сервисах доставки и ресторанах заметно вырос за 2024 год сегмент острых блюд, сообщает профильное издание Shopper’s со ссылкой на участников рынка. Ритейлеры «Метро» и «Лента» отмечают увеличение спроса на соусы чили, шрирача и пикантные азиатские приправы. Ассортимент острой лапши расширился десятками видов корейской, тайской и китайской версий, в том числе с перцем малакета. Доставка продуктов «Самокат» нарастила продажу острых блюд — с начала 2025 года количество заказов копченых куриных крылышек со специями выросло на 138%.

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Россияне стали охотнее пробовать ресторанную еду и фаст-фуд и чаще делают выбор в пользу непривычных блюд ради новых вкусовых ощущений, предполагает директор по аналитике исследовательской компании «Новые технологии» Леонид Ардалионов: «Растет спрос не только на острое, а еще и на все пряное. Основная причина заключена в том, что традиционно большая часть населения России не умеет и не пытается готовить острую, пряную пищу, потому что острую, пряную пищу надо уметь готовить. По мере того, как люди начинают все олее разнообразно, интересно питаться, они для себя продолжают открывать сегмент острой, пряной пищи, которая не требует от них усилий по ее приготовлению.

Что касается сферы ресторанного бизнеса — HoReCa — она постоянно ротирует ассортимент и всегда предлагает гораздо больше новинок, чем ритейл. Они просто быстрее поймали эту тенденцию. Вспомните, как HoReCa гораздо быстрее, чем ритейл, отреагировала на тему японско-корейского, азиатского, как быстро развились все квази-японские рестораны. Тема появилась достаточно давно, а в ритейле вообще ничего не было. Где-то лет, наверное, 15 назад японские рестораны начали расти как грибы после дождя.

Что растет быстрее всего? Есть такая интересная группа, которая называется "соусы". Есть два основных соуса, которые занимают львиную долю этой группы. Один — это майонез, другой — кетчуп. Если убрать майонез и кетчуп, то группа "соусы" — одна из самых быстрорастущих на рынке, чуть ли не опережающая по темпам роста готовую еду».

Бренд-шефы отмечают, что растущий интерес россиян к путешествиям в азиатские страны приучает их к острым вкусам. И домой они возвращаются с желанием съесть уже знакомое обжигающее блюдо. Мода на восточную еду дополняет глобальный интерес к музыке, например к K-pop, кино, литературе, косметике из Южной Кореи и других азиатских стран, отмечают собеседники “Ъ FM”. Рост спроса на острое в основном обеспечивает молодая аудитория, говорит ресторатор Никита Татаев: «Если мы берем, например, грузинскую кухню, то она изначально вся достаточно пряная, перченая и острая, поэтому здесь, наоборот, гости периодически говорят, что им остро, поэтому мы балансируем пикантные, острые моменты в пище. Не наблюдается, по крайней мере у нас, тренда на то, чтобы люди просили поострее. А если брать японскую кухню, то там тоже достаточно много различных острых соусов. Здесь тоже люди очень аккуратно относятся к остроте, потому что многим она все равно не нравится. Может быть, появляется больше любителей, как, например, ЗОЖа или безглютеновой еды, но, мне кажется, это веяние моды, чем какой-то тренд в гастрономии. В пикантные игры мало кто хочет играть.

Снеки все-таки потребляет молодая аудитория. Среди них много различных трендов, веяний и своих "фишек", которые им нравятся. Более взрослая аудитория уже ходит в рестораны и думает о том, что она ест, не с точки зрения моды и хайпа, а с точки зрения того, что нравится, и того, что любишь. И в нашем культурном коде острая еда не особо актуальна».

В 2024 году, по данным исследования сети «Крошка Картошка» и сервиса Купер, лидером среди первых блюд по заказам в сервисах доставки у россиян стал острый тайский суп Том ям. Его покупали на 81% чаще, чем борщ, и почти в 2,5 раза чаще, чем куриный суп с лапшой.

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Юлия Савина