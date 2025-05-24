Глава СКР заинтересовался информацией о нарушении жилищных прав в Самарской области

Председатель СКР поручил руководству СУ по Самарской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета на федеральном телеканале о нарушении жилищных прав граждан. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в новостной программе сообщалось, что в регионе льготной категории граждан выделили участки под индивидуальное жилищное строительства. Позже стало известно, что строительство на них запрещено. Отмечается, что «соответствующая документация утрачена, люди не были об этом своевременно уведомлены, что повлекло причинение значительного материального ущерба и нарушение их прав».

В СУ СКР по Самарской области расследуют уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Руфия Кутляева