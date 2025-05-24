На Камчатке выпал снег

В Усть-Камчатском районе на востоке Камчатки выпал снег, рассказали ТАСС местные жители. Высота снежного покрова в поселке Ключи достигла нескольких сантиметров.

В Петропавловске накануне шел дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в регионе на уровне 0°С. Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило, что возможен сход снежных лавин со всех склонов крутизной более 15 градусов.

По данным синоптиков, 25 мая на юго-востоке Камчатки возможен небольшой дождь со снегом, днем температура будет 8–13°С. На севере прогнозируется снег с дождем и до 14°С. В Петропавловске-Камчатском осадков не ожидается, днем будет 9–11°С.