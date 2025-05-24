СКР возбудил уголовное дело по факту инфекционного заболевания детей в «Орленке»

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело факту вспышки кишечной инфекции в детском лагере «Орленок», расположенном в Пермском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница детского лагеря «Орленок» в соцсети Фото: страница детского лагеря «Орленок» в соцсети

По данным следствия, двое детей госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные дети, точное количество которых устанавливается, осмотрены врачами, им назначено амбулаторное лечение.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Проверку по факту произошедшего в детском лагере «Орленок» проводит и краевое управление Роспотребнадзора.