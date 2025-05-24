Глава Саратова: нужно отремонтировать подходные пути к соцобъектам в Багаевке

В селе Багаевка Саратовской области нужно отремонтировать подходные пути к соцобъектам. Глава Саратова Михаил Исаев поручил рассмотреть этот вопрос начальнику департамента Гагаринского района.

Господин Исаев рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 24 мая, отправился в населенные пункты Гагаринского района. Он посещает села Багаевка и Тарханы, а также населенные пункты Хмелевка и Красный Текстильщик.

В Багаевке, как отметил глава Саратова, проживает порядка 1,5 тыс. человек. В рамках поездки он провел встречу с местными жителями, главой территориального управления и руководителями объектов соцсферы. По словам Михаила Исаева, в текущем году должны отремонтировать дорогу по ул. Почтовая протяженностью 1 км.

Павел Фролов