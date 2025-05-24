В Подмосковье задержали блогеров за провокационное видео с иконой

Молодой человек и две девушки 2001–2003 годов рождения задержаны в подмосковной Балашихе. По данным МВД, все трое задержанных выкладывали в интернет провокационные видео с православной символикой и пропагандировали аморальный образ жизни. На их действия в сети обратили внимание глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина и блогер Владислав Поздняков.

«Весь букет: пропаганда употребления наркотических веществ (куча кружков с кадрами употребления), распространение порнографии, оскорбление чувств верующих. Ждем реакции от МВД»,— написала госпожа Мизулина накануне вечером в Telegram-канале.

После нескольких постов, посвященных поведению молодых людей в сети, одна из них, 21-летняя Виолетта Л., записала видео с извинениями — сначала перед общественностью за «оскорбление чувств верующих» и «неудачную шутку», потом персонально перед Екатериной Мизулиной и Владиславом Поздняковым. Судя по кадрам, все участники видео находились в нетрезвом состоянии: нечетко произносили слова, не могли ровно стоять на ногах.

Глава ЛБИ называла задержанных «наркоблогерами» и утверждала, что последние действуют по указке «наркошопов». «За всеми этими блогерами... стоят магазины по продаже запрещенных веществ в сети. Именно они "выращивают" треш-блогеров для последующей рекламы наркомагазинов, снабжают их препаратами и деньгами»,— написала Екатерина Мизулина в одном из сообщений.

Официально молодым людям еще не предъявлено обвинение. Как заявила представитель МВД Ирина Волк, они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.