В Татарстане ремонтируют 439 объектов в сферах образования и здравоохранения

В Татарстане ремонтируют 213 объектов в сфере образования, а в сфере здравоохранения — 226 объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

В сфере образования планируется отремонтировать 33 школы. На данный момент работы завершены на 45%, а программа обновления функциональных зон школ близка к завершению.

После окончания учебного года начнется ремонт пищеблоков, который сейчас выполнен на 6% и охватывает 17 объектов. Также планируется отремонтировать 11 детских садов, из которых 35% работ уже завершены. Ремонт восьми ресурсных центров выполнен на 42%, а работы в Заинске начнутся до конца мая. Ремонт четырех общежитий завершен на 47%.

В здравоохранении ремонтируют 226 объектов по двум республиканским программам и национальному проекту. Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов выполнен на 77%, в работе остаются 63 объекта.

Программа ремонта медицинских стационаров завершена на 25%, а работы на двух объектах начнутся до конца месяца. Ремонт участковых больниц и амбулаторий выполнен на 61%, недавно завершены работы в амбулатории Елабуги. В этом году также необходимо отремонтировать 17 поликлиник, из которых одна в Казани уже сдана, а общее выполнение работ составляет 47%.

Влас Северин