Умер чемпион мира по боксу Валерий Львов

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по боксу Валерий Львов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram глава минспорта Чувашии Василий Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Моргулис / РИА Новости Фото: Моргулис / РИА Новости

«Валерий Константинович посвятил спорту и тренерской карьере всю свою жизнь»,— написал министр и выразил соболезнования близким спортсмена. Причина его смерти не уточняется.

За свою карьеру Львов провел 250 боев, он одержал 50 побед на международных турнирах. Является чемпионом мира по боксу 1978 года и чемпионом Спартакиады народов СССР, также взял серебро на чемпионате Европы в 1975 году. По окончании карьеры стал заниматься подготовкой спортсменов. При его участии в Чебоксарах и Чувашии открыли секции бокса.