Юбилейный парад ретротранспорта прошел по центральным улицам Петербурга
В субботу, 24 мая, по центру Петербурга прошел юбилейный, десятый по счету парад ретротранспорта. В мероприятии приняли участие более 320 образцов исторической техники из частных коллекций и музеев регионов РФ и зарубежных стран. Они проехали от Васильевского острова до Инженерной улицы.
В настоящий момент ретротехника расположилась на Инженерной и Караванной улицах. Увидеть редкие экспонаты могут все желающие, отметили в комитете по транспорту.
Ранее о начале парада ретротранспорта в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Мероприятие является традиционным элементом ежегодного «ТранспортФеста», который проходит в городе в мае.
Выставка раритетной автомобильной техники продлит свою работу на Инженерной, Замковой и Караванной улицах, а также на набережной реки Фонтанки и площади Белинского до 18:00.