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Юбилейный парад ретротранспорта прошел по центральным улицам Петербурга

В субботу, 24 мая, по центру Петербурга прошел юбилейный, десятый по счету парад ретротранспорта. В мероприятии приняли участие более 320 образцов исторической техники из частных коллекций и музеев регионов РФ и зарубежных стран. Они проехали от Васильевского острова до Инженерной улицы.

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Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

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Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

В настоящий момент ретротехника расположилась на Инженерной и Караванной улицах. Увидеть редкие экспонаты могут все желающие, отметили в комитете по транспорту.

Ранее о начале парада ретротранспорта в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Мероприятие является традиционным элементом ежегодного «ТранспортФеста», который проходит в городе в мае.

Выставка раритетной автомобильной техники продлит свою работу на Инженерной, Замковой и Караванной улицах, а также на набережной реки Фонтанки и площади Белинского до 18:00.

Андрей Цедрик

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