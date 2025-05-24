В Казани подрядчика оштрафовали после травмы ребенка на спортивной площадке

Директор фирмы в Казани признан виновным в ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СКР по Татарстану.

Суд установил, что руководитель заключил договор на обслуживание придомовых территорий, но не выполнил обязательства по обслуживанию спортивного комплекса на улице Химиков.

Спортивный комплекс продолжал работать в неисправном состоянии, и 27 апреля 2023 года на площадке пострадала девочка. Она получила травму, причинившую тяжкий вред ее здоровью.

В итоге директор фирмы был оштрафован.

Влас Северин