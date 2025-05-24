В Санкт-Петербурге женщина подожгла отдел полиции

Жительница Санкт-Петербурга подожгла отдел полиции в Василеостровском районе. Женщину задержали, возбуждено дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщил Следственный комитет РФ.

ЧП случилось в ночь на 24 мая. Женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в окно здания 37-го отдел полиции. В результате начался пожар. Никто не пострадал.

По данным регионального МВД, задержанной 37 лет. По словам фигурантки дела, ей сообщили о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах». Женщину заверили, что на нее оформили кредиты, а деньги якобы перевели на Украину для помощи ВСУ. Неизвестный предложил ей поджечь здание отдела полиции, чтобы избежать уголовной ответственности.