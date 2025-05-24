В Азове неизвестные выкопали 15 деревьев на аллее Славы Героев

Поздним вечером 23 мая в полицию Азова поступила информация о хищении 15 туй на аллее Славы Героев СВО, расположенной на территории городского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако подозреваемых они не успели задержать. Сумма ущерба оценена в 15 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о краже ( ч.2 ст.158 УК РФ). Ведется поиск причастных к преступлению.

Мария Иванова