В Азове неизвестные выкопали 15 деревьев на аллее Славы Героев
Поздним вечером 23 мая в полицию Азова поступила информация о хищении 15 туй на аллее Славы Героев СВО, расположенной на территории городского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако подозреваемых они не успели задержать. Сумма ущерба оценена в 15 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о краже ( ч.2 ст.158 УК РФ). Ведется поиск причастных к преступлению.