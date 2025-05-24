В семи муниципалитетах Ростовской области не будут проводить довыборы депутатов

В ряде муниципальных образований Ростовской области не будут проводить ранее запланированные довыборы депутатов. Это связано с изменениями федерального законодательства, регламентирующего избирательный процесс, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как поясняется в сообщении, теперь дополнительные выборы депутатов всех уровней не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов в соответствующий законодательный или представительный орган.

Таким образом, в Ростовской области не состоятся дополнительные выборы депутатов Федосеевского сельского поселения Заветинского района, Северного сельского поселения Зимовниковского района, Платовского сельского поселения Неклиновского района, Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района, Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района, Волочаевского сельского поселения Орловского района и Цимлянского городского поселения.

Как сообщалось ранее, самая крупная избирательная кампания 2025 года для Ростовской области — выборы губернатора. Также в сентябре пройдут основные выборы депутатов городских дум Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт, городов Гуково и Зверево. Кроме того, основные выборы пройдут в Куйбышевском сельском поселении.

Кристина Федичкина